Карацев победил Норри в четвертьфинале турнира в Китае
Россиянин Аслан Карацев в четвертьфинале турнира ATP в Чжухае в двух сетах победил британца Кэмерона Норри. Карацев дважды оказался сильнее на тай-брейке.
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.
В полуфинале россиян сыграет против победителя матча Йосихито Нисиока (Япония) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Чжухай (Китай)
Турнир ATP Zhuhai Championships
Призовой фонд 981 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аслан Карацев (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
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