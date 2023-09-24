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Сегодня, 15:10

Карацев победил Норри в четвертьфинале турнира в Китае

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Аслан Карацев.
Фото AFP

Россиянин Аслан Карацев в четвертьфинале турнира ATP в Чжухае в двух сетах победил британца Кэмерона Норри. Карацев дважды оказался сильнее на тай-брейке.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

В полуфинале россиян сыграет против победителя матча Йосихито Нисиока (Япония) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/zhuhai/2023/
Аслан Карацев
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