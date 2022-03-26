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«Маррей уже не тот, а Даня был превосходен!» Тарпищев — о победе Медведева над британцем

Тарпищев считает, что Медведев был превосходен в матче с Марреем в Майами
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над британцем Энди Марреем во втором круге «Мастерса» в Майами (6:4, 6:2).

«Первый сет был достаточно равный, но великолепная подача Дани решила исход партии. Было видно, что Медведев полностью контролирует ход матча. Во втором сете у Маррея почти не было шансов зацепиться за очки на подаче Дани. Я был спокоен и уверен в победе нашего теннисиста. Энди уже не тот, что был раньше, а Даня был превосходен! Медведев потихоньку набирает форму. У него есть шансы выиграть этот «Мастерс». Главное, экономить свои силы. До матча с Алькаразом или Циципасом нужно провести минимум времени на корте. Нельзя повторять ошибку Андрея Рублева. Всегда нужно правильно рассчитывать свои силы на весь турнир», — сказал Тарпищев «СЭ».

За 1 час 30 минут матча 26-летний Медведев выполнил четыре эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 34-летний Маррей один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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Медведев в двух сетах победил Маррея на турнире в Майами
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