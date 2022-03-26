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Тарпищев — о вылете Хачанова: «Теннис Карена немного устарел, ему необходимо играть более разнообразно»

Тарпищев отреагировал на вылет Хачанова во втором круге турнира в Майами
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Карена Хачанова от Томми Пола (6:4, 3:6, 7:6(3)) во втором круге «Мастерса» в Майами.

«Пол сегодня был очень хорош. Конечно, родные трибуны добавляют американцу сил и уверенности в себе. Хачанов сегодня был менее стабилен, чем Томми. Теннис Карена немного устарел, ему необходимо играть более разнообразно, стараться расширять арсенал своих ударов. Американские корты очень медленные, эти покрытия совсем не подходят Хачанову. Первая подача помогает совсем редко. Но нужно уметь играть везде. Можно ли сказать, что у Карена начался кризис в игре? Я бы так не сказал, серьезных проблем нет. Да, есть неудачная серия из поражений, но он может исправить ситуацию уже на ближайших турнирах. Перспектива на успех у него однозначно есть», — сказал Тарпищев «СЭ».

25-летний Хачанов за 2 часа 27 минут матча выполнил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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