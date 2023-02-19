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Тарпищев о победе Медведева на турнире в Роттердаме: «Матч с большим плюсом в эмоциональном и психологическом плане»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева на турнире ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финале россиянин обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут.

«Игра была нормальной, с небольшими перепадами. Был и брак. Особенно ощущался он в первой половине первого сета. А так Медведев переиграл Синнера на задней линии, играл более мощно. Немного не хватило технико-тактических решений в плане игры слета. Потому что Синнер играет плотно. Матч с большим плюсом в эмоциональном и психологическом плане. Считаю, что все нормально и абсолютно объективно», — сказал Тарпищев «СЭ».

27-летний Медведев выиграл первый турнир с октября 2022 года. Благодаря победе Медведев с понедельника вернется в топ-10 рейтинга ATP.

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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