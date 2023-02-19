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Сегодня, 20:58

Фоньини и Болелли выиграли парный разряд на турнире в Буэнос-Айресе

Иван Шитик
Корреспондент
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Дуэт из Италии Симоне Болелли — Фабио Фоньини выиграл парный разряд на теннисном турнире в Буэнос-Айресе.

В финале итальянцы победили пару Николас Баррьентос (Колумбия) — Ариэль Беар (Уругвай) — 6:2, 6:4.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Симоне Болелли/Фабио Фоньини (Италия, 3) — Николас Баррьентос/Ариэль Беар (Колумбия/Уругвай) — 6:2, 6:4

Фабио Фоньини
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