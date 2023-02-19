Фоньини и Болелли выиграли парный разряд на турнире в Буэнос-Айресе
Дуэт из Италии Симоне Болелли — Фабио Фоньини выиграл парный разряд на теннисном турнире в Буэнос-Айресе.
В финале итальянцы победили пару Николас Баррьентос (Колумбия) — Ариэль Беар (Уругвай) — 6:2, 6:4.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 626 595 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Симоне Болелли/Фабио Фоньини (Италия, 3) — Николас Баррьентос/Ариэль Беар (Колумбия/Уругвай) — 6:2, 6:4
Новости