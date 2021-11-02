Тарпищев: «Только по первым матчам будет понятно, насколько физически восстановился Медведев»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал форму Даниила Медведева в преддверии старта «Мастерса» в Париже.

«Даниил чувствует себя абсолютно нормально. Думаю, что он восстановился. Как всегда, должна быть врабатываемость в турнир, но в принципе все нормально. Всегда первые круги после паузы сложные, но класс у Дани все равно повыше, чем у Ивашко, должен выигрывать. Но вот полностью ли он физически восстановился или нет, будет понятно только по первым матчам. Потому что сезон тяжелый, быстро восстанавливаться сложно. Если первые круги будут несложными, тогда все будет хорошо касаемо уже всего турнира. Это же вопрос не только физической усталости, но и нервной, психологической, что даже более значимо. Потому что матчи в трех сетах не столь нагрузочные, а вот нервная усталость может проявляться в непростительных ошибках», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Даниил Медведев пропустил домашние турниры ВТБ Кубок Кремля и St. Petersburg Open по причине усталости и возможной травмы, подробности о которой он не рассказывал. Во втором круге парижского «Мастерса» лучший теннисист России встретится с Ильей Ивашко из Белоруссии.