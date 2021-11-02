Хачанов об Australian Open: «Я пока не вакцинировался. Буду решать, что делать»
Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о требованиях организаторов Australian Open по вакцинации игроков.
«Этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Знаю, вроде объявили, что из топ-100 мирового рейтинга только 70 процентов вакцинировались. Но это все равно большой процент. Я пока не вакцинировался. И в ближайшее время буду решать, что делать. В Австралии уже увидим, кто сидит на карантине, а кто реально вакцинирован. Но пока не буду комментировать, что собираюсь делать», — приводит слова Хачанова «Известия».
27 октября власти австралийского штата Виктория запретили непривитым теннисистам въезд в Мельбурн. Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1243801/aleksei-fomin/ia-realno-chuvstvuiu-chto-moia-igra-na-podeme
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