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Джокович рассказал о своей форме перед стартом «Мастерса» в Париже

13:09
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Париже.

«В прошлом я достаточно часто успешно выступал в Париже, поэтому у меня есть причины верить в то, что смогу пройти далеко и в нынешнем году, — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP. — Недостаток игровой практики может быть опасен, поэтому мне нужно стартовать как можно лучше уже в первой игре. Надеюсь, я смогу одержать победу, чтобы комфортнее чувствовать себя на этом корте и войти в игру».

2 ноября Джокович встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем во втором круге турнира.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/doubles-paris-2021-monday

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