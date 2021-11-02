Джокович рассказал о своей форме перед стартом «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Париже.

«В прошлом я достаточно часто успешно выступал в Париже, поэтому у меня есть причины верить в то, что смогу пройти далеко и в нынешнем году, — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP. — Недостаток игровой практики может быть опасен, поэтому мне нужно стартовать как можно лучше уже в первой игре. Надеюсь, я смогу одержать победу, чтобы комфортнее чувствовать себя на этом корте и войти в игру».

2 ноября Джокович встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем во втором круге турнира.