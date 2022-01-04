Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над австралийцем Алексом Де Минауром на ATP Cup — 6:4, 6:2.

Благодаря этой победе сборная России досрочно победила Австралию. Счет в матче — 2:0 в пользу россиян.

«Победить на ATP Cup будет сложно. Есть команды лидеры, а есть вторые номера. Должна сопутствовать удача. Сегодня, например, удалось вытащить сет с 2:5, что дало психологическое преимущество во втором сете. Соперник потерялся. Заслуга Сафиуллина в том, что он показывает свой теннис. Медведев сейчас набирает. Поражение в предыдущем матче связано только с судорогами. Причина? Подготовительный период и большой объем физической нагрузки. Тем не менее у Даниила сегодня легко сложился матч. Значит, восстановление будет простым. Надеюсь, что лучше и лучше будет играть дальше. Сегодня заслуженно победили. Надеемся, что выйдем из группы. Для этого есть все предпосылки», — сказал Тарпищев «СЭ».

Командам предстоит провести еще одну игру в парном разряде: Даниил Медведев и Роман Сафиуллин встретятся с Джоном Пирсом и Люком Сэвиллом.

Сборная России одержала вторую победу на ATP Cup, до этого команда выиграла у Франции (2:1).