Табернер сыграет с Рублевым во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе
7 октября, 23:15
Соперником российского теннисиста Андрея Рублева во втором раунде турнира АТР в Индиан-Уэллсе стал испанец Карлос Табернер.
В первом раунде испанец обыграл своего соотечественника Хауме Мунара (6:3, 6:3).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карлос Табернер (Испания) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:3
Таро Даниэль (Япония) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:2, 6:4
Алексей Попырин (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 7:6 (7:4)
Даниэль Альтмайер (Германия) — Сэм Куэрри (США) — 6:2, 6:4
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