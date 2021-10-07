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Табернер сыграет с Рублевым во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе

7 октября, 23:15
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Соперником российского теннисиста Андрея Рублева во втором раунде турнира АТР в Индиан-Уэллсе стал испанец Карлос Табернер.

В первом раунде испанец обыграл своего соотечественника Хауме Мунара (6:3, 6:3).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Табернер (Испания) — Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:3

Таро Даниэль (Япония) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:2, 6:4

Алексей Попырин (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 7:6 (7:4)

Даниэль Альтмайер (Германия) — Сэм Куэрри (США) — 6:2, 6:4

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