Зверев об обвинениях в домашнем насилии: «Наконец-то ATP проведет расследование. Мне трудно самостоятельно очистить свое имя»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал новость о том, что ATP проведет расследование в связи с обвинениями в домашнем насилии в адрес спортсмена.

«Наконец-то это случилось, я сам просил о начале расследования на протяжении нескольких месяцев. Мне трудно самостоятельно очистить свое имя, я смогу это сделать только с помощью подобного расследования. Моя ситуация сложная, потому что в большинстве случаев мужчинам не верят. Я уже доказывал разными способами, что невиновен. Думаю, смогу сделать это и сейчас, во время расследования. Надеюсь, все это закончится, мы наконец сможем оставить это позади и двигаться дальше», — приводит Sky Sports слова Зверева.

Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что теннисист избивал ее и показала скриншоты переписок с фотографиями побоев.