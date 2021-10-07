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Зверев об обвинениях в домашнем насилии: «Наконец-то ATP проведет расследование. Мне трудно самостоятельно очистить свое имя»

Зверев намерен доказать свою невиновность в ходе расследования ATP из-за обвинений теннисиста в домашнем насилии
10:47
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал новость о том, что ATP проведет расследование в связи с обвинениями в домашнем насилии в адрес спортсмена.

«Наконец-то это случилось, я сам просил о начале расследования на протяжении нескольких месяцев. Мне трудно самостоятельно очистить свое имя, я смогу это сделать только с помощью подобного расследования. Моя ситуация сложная, потому что в большинстве случаев мужчинам не верят. Я уже доказывал разными способами, что невиновен. Думаю, смогу сделать это и сейчас, во время расследования. Надеюсь, все это закончится, мы наконец сможем оставить это позади и двигаться дальше», — приводит Sky Sports слова Зверева.

Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что теннисист избивал ее и показала скриншоты переписок с фотографиями побоев.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/tennis/news/12110/12427814/alexander-zverev-andy-murray-welcomes-atp-investigation-into-domestic-aubse-allegations

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Иван Торопцев все материалы автора

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