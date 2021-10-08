Медведев сыграет с Макдональдом во втором круге турнира в Индиан-Уэлсе

Американец Маккензи Макдональд пробился во второй круг турнира в Индиан-Уэлсе. В двух сетах он переиграл австралийцы Джеймса Дакуорта — 6:3, 6:3.

Следующим соперником Макдональда будет россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томми Пол (США) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:3, 7:6 (7:3)

Маккензи Макдональд (США) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:3, 6:3