Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев сыграет с Макдональдом во втором круге турнира в Индиан-Уэлсе

00:15
Теги:

Американец Маккензи Макдональд пробился во второй круг турнира в Индиан-Уэлсе. В двух сетах он переиграл австралийцы Джеймса Дакуорта — 6:3, 6:3.

Следующим соперником Макдональда будет россиянин Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томми Пол (США) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:3, 7:6 (7:3)

Маккензи Макдональд (США) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:3, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Завтра ФХР назовет имена первых трех игроков сборной на Олимпиаду. Мы знаем, кто это должен быть
0