Медведев сыграет с Макдональдом во втором круге турнира в Индиан-Уэлсе
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Американец Маккензи Макдональд пробился во второй круг турнира в Индиан-Уэлсе. В двух сетах он переиграл австралийцы Джеймса Дакуорта — 6:3, 6:3.
Следующим соперником Макдональда будет россиянин Даниил Медведев.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томми Пол (США) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:3, 7:6 (7:3)
Маккензи Макдональд (США) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:3, 6:3
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