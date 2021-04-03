Свитолина согласилась стать женой Монфиса

Украинская теннисистка Элина Свитолина ответила согласием на предложение французского теннисиста Гаэля Монфиса стать его женой. Об этом украинка сообщила в своем Instagram 3 апреля.

«Да! К началу нашей вечности», — написала спортсменка. Она опубликовала фото с Монфисом и обручальным кольцом.

Сам Монфис также опубликовал фото со своей невестой.

Пара также сообщила, что планирует сыграть свадьбу в июле 2021 года.