Хорваты Мектич и Павич выиграли турнир в Майами в парном разряде
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Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич одержали победу в финале турнира ATP в Майами в парном разряде. В двух сетах они выиграли у эниэл британцев Дэниэла Эванса и Нила Скупски.
Победители получат 81 тысячу долларов и 1000 очков, а финалисты — 51 тысячу и 600 соответственно.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 2) — Дэниэл Эванс/Нил Скупски (Великобритания) — 6:4, 6:4
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