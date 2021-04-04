Хорваты Мектич и Павич выиграли турнир в Майами в парном разряде

Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич одержали победу в финале турнира ATP в Майами в парном разряде. В двух сетах они выиграли у эниэл британцев Дэниэла Эванса и Нила Скупски.

Победители получат 81 тысячу долларов и 1000 очков, а финалисты — 51 тысячу и 600 соответственно.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 2) — Дэниэл Эванс/Нил Скупски (Великобритания) — 6:4, 6:4