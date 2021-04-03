Рублев – о поражении от Хуркача: «Сегодня был не мой день. Я не справился с давлением»
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира в Майами (3:6, 4:6).
«Отличная для меня неделя, я впервые вышел в полуфинал «Мастерса». Я играю очень стабильно, каждую неделю далеко прохожу на турнирах. Сегодня был не мой день. Хуркач играл очень хорошо и заслужил победу. Вот и все, больше нечего сказать. Теперь пришло время вернуться к упорной работе, чтобы подготовиться к грунтовому сезону.
Я все равно был близок. Но играл не так агрессивно, как обычно, чуть больше оборонялся. Наверное, я не справился с давлением, эмоциями, и это стало решающим фактором», -цитирует Рублева официальный сайт ATP.
В финале турнира ATP Miami Open польский теннисист Хуберт Хуркач сыграет против 19-летнего итальянца Янника Синнера.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/rublev-miami-2021-sf-reaction
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