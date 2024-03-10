Циципас обыграл Тиафо в третьем круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе
Грек Стефанос Циципас победил американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США) — 6:3, 6:3.
Матч длился 1 час 19 минут.
Циципас вышел в четвертый круг и встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 32).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 11) — Фрэнсис Тиафо (США, 18) — 6:3, 6:3
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