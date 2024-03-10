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10 марта, 22:38

Циципас обыграл Тиафо в третьем круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас победил американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США) — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 19 минут.

Циципас вышел в четвертый круг и встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 5) — Иржи Легечка (Чехия, 32).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 11) — Фрэнсис Тиафо (США, 18) — 6:3, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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