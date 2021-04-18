18 апреля российский теннисист Андрей Рублев сыграет в финале турнира ATP в Монте-Карло (Монако) со Стефаносом Циципасом из Греции. Матч начнется в 15.30 (по мск).

22-летний Циципас является победителем пяти турниров ATP и полуфиналистом двух турниров Большого шлема. У 23-летнего Рублева — победы в десяти турнирах ATP. Россиянин является восьмой ракеткой мира.

В предыдущих стадиях Рублев победил испанца Рафаэля Надаля (в 1/4 финала) и норвежца Каспера Рууда (в полуфинале).

Циципас ранее прошел Алехандро Давидовича Фокину (в 1/4 финала) и британца Дэниела Эванса (в полуфинале), который сенсационно выиграл у Новака Джоковича в 1/8 финала турнира в Монако.

Следить за трансляцией финала «Мастерса» Циципас — Рублев можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Eurosport.

Видеотрансляция матча Стефанос Циципас — Андрей Рублев