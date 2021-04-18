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Рублев рассказал об ожиданиях от финала с Циципасом на «Мастерсе» в Монте-Карло

11:09
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, чего ждет от матча с греком Стефаносом Циципасом в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Отлично себя чувствую, счастлив сыграть в еще одном финале, особенно учитывая, что это мой первый финал «Мастерса». Матч будет сложный. В прошлом году мы не раз встречались. В некоторых поединках победа оставалась за ним, в некоторых победу праздновал я. Большинство матчей были очень сложными и продолжались три сета. Надеюсь, мы покажем отличный теннис», — цитирует Рублева ATP.

Финальная встреча теннисистов состоится сегодня, 18 апреля. Начало — в 15.30 (мск).

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