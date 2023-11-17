Стало известно расписание полуфиналов Итогового турнира ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала расписание полуфиналов Итогового турнира.

Матчи пройдут в субботу, 18 ноября. Днем в 16.30 по московскому времени сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас, а вечером серб Новак Джокович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом (не ранее 23.00 по мск).

Действующим победителем Итогового турнира является Джокович. Он в 2022 году в финале обыграл Каспера Рууда.