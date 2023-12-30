Карацев в Брисбене может впервые в карьере сыграть с Надалем

Российский теннисист Аслан Карацев может встретиться с Рафаэлем Надалем во втором круге турнира ATP-250 в Брисбене.

В 1/16 финала россиянин встретится с австралийцем Джейсоном Кублером, а Надаль сыграет с победителем квалификации или лаки-лузером. В случае успешного преодоления первого раунда теннисисты впервые встретятся между собой.

Испанский теннисист не играл с января 2023 года из-за травмы бедра.

37-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.