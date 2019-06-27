Сонего выбил Маннарино в четвертьфинале турнира в Анталье

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего обыграл француза Адриана Маннарино (3:6, 7:6 (7:3), 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Анталье (Турция). Матч продолжался два часа и 27 минут.

В полуфинале Сонего сыграет с победителем пары Бернард Томич (Австралия) - Пабло Карреньо Буста (Испания).

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 445 690 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Сонего (Италия) - Адриан Маннарино (Франция, 2) - 3:6, 7:6 (7:3), 6:3