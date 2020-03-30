Снегопад трюкам не помеха: Федерер эпично поддерживает форму на карантине
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер продолжает поддерживать форму в условиях карантина на фоне эпидемии коронавируса. 38-летний швейцарский теннисист опубликовал видео, в котором отрабатывает скрытые удары в условиях снегопада.
«Убеждаюсь, что я все еще помню, как совершать скрытые удары», — подписал Федерер ролик в Twitter.
Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте