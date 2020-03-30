Снегопад трюкам не помеха: Федерер эпично поддерживает форму на карантине

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер продолжает поддерживать форму в условиях карантина на фоне эпидемии коронавируса. 38-летний швейцарский теннисист опубликовал видео, в котором отрабатывает скрытые удары в условиях снегопада.

«Убеждаюсь, что я все еще помню, как совершать скрытые удары», — подписал Федерер ролик в Twitter.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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