Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Скончался чемпион Кубка Кремля 1994 года Александр Волков

15:12
Александр Волков. Фото Никита Успенский
Александр Волков. Фото Никита Успенский

Вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников сообщил о смерти бывшего теннисиста и тренера сборной России 52-летнего Александра Волкова.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса!.. Покойся с миром, мой друг», — написал Кафельников в Twitter.

Волков завершил карьеру теннисиста в 1997 году. На его счету три титула ATP, наивысшая позиция в рейтинге — 14. В 1993 году он дошел до полуфинала US Open. Также он работал тренером сборной России. В 1994 году Волков стал победителем Кубка Кремля.

В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995), в 1998-м завершил профессиональную карьеру. С 2002 года Волков работал тренером сборной России, также он до 2007 года тренировал победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир