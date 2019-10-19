Скончался чемпион Кубка Кремля 1994 года Александр Волков

Вице-президент ФТР, экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников сообщил о смерти бывшего теннисиста и тренера сборной России 52-летнего Александра Волкова.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса!.. Покойся с миром, мой друг», — написал Кафельников в Twitter.

В это невозможно поверить!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса... ! Покойся с миром мой друг??. pic.twitter.com/mdIJizHZlF — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 19, 2019

Волков завершил карьеру теннисиста в 1997 году. На его счету три титула ATP, наивысшая позиция в рейтинге — 14. В 1993 году он дошел до полуфинала US Open. Также он работал тренером сборной России. В 1994 году Волков стал победителем Кубка Кремля.

В составе сборной России Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995), в 1998-м завершил профессиональную карьеру. С 2002 года Волков работал тренером сборной России, также он до 2007 года тренировал победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина.