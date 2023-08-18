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Сегодня, 11:48

Селиваненко — о поражении Медведева от Зверева: «Это был его не самый лучший матч, но такие встречи неизбежны»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Даниила Медведева немцу Александру Звереву в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) — 4:6, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 36 минут.

«Вчера у Александра и Даниила был равный матч, в котором Александр, выиграв на один брейк-пойнт больше, смог довести игру до победы. Для Александра это первая победа над игроком из десятки, начиная с прошлогоднего Ролан Гарроса. Похоже, что он приближается к восстановлению своей игры. Что касается Даниила, то, конечно, это был его не самый лучший матч, но такие встречи тоже неизбежны. Это часть карьеры для любого мастера», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале турнира ATP-1000 Зверев сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Адриан Маннарино (Франция).

Турнир в Цинциннати относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является хорват Борна Чорич, из россиян турнир выигрывал Медведев в 2019 году.

Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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