Синнер сыграет Карреньо Бустой в третьем круге турнира в Монреале

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Монреале за 2 часа и 5 минут со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

В третьем круге соревнований первая ракетка Италии сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой.

В конце июля 20-летний Синнер одержал победу на турнире в Умаге (Хорватия).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 7) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 2:6, 6:4, 6:2