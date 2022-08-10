Синнер сыграет Карреньо Бустой в третьем круге турнира в Монреале
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Монреале за 2 часа и 5 минут со счетом 2:6, 6:4, 6:2.
В третьем круге соревнований первая ракетка Италии сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой.
В конце июля 20-летний Синнер одержал победу на турнире в Умаге (Хорватия).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 573 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 7) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 2:6, 6:4, 6:2
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