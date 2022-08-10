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Сегодня, 22:47

Синнер сыграет Карреньо Бустой в третьем круге турнира в Монреале

Алексей Еремин
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Монреале за 2 часа и 5 минут со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

В третьем круге соревнований первая ракетка Италии сыграет с испанцем Пабло Карреньо Бустой.

В конце июля 20-летний Синнер одержал победу на турнире в Умаге (Хорватия).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 7) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 2:6, 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2022/
Теннис
Адриан Маннарино
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