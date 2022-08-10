Алькарас за 3,5 часа проиграл Полу и выбыл из турнира в Монреале. Испанец не реализовал матчбол
Алькарас проиграл американцу Полу во втором круге турнира ATP в Монреале
Испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл американцу Томми Полу во втором круге турнира ATP в Монреале (Канада) — 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3.
Встреча продолжалась почти 3,5 часа. Алькарас в концовке второго сета не реализовал матчбол.
В следующем круге Пол сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 13) — Карен Хачанов (Россия).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 573 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3
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