Алькарас за 3,5 часа проиграл Полу и выбыл из турнира в Монреале. Испанец не реализовал матчбол

Алькарас проиграл американцу Полу во втором круге турнира ATP в Монреале

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Испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл американцу Томми Полу во втором круге турнира ATP в Монреале (Канада) — 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3.

Встреча продолжалась почти 3,5 часа. Алькарас в концовке второго сета не реализовал матчбол.

В следующем круге Пол сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 13) — Карен Хачанов (Россия).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 6:3