Итальянец Синнер станет соперником Медведева в четвертьфинале турнира в Вене
Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Аргентины Франсиско Черундоло во 2-ом круге турнира в Вене — 7:5, 6:3.
В четвертьфинале турнира итальянец сыграет с российским теннисистом, 4-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:5, 6:3
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