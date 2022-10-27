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Сегодня, 20:11

Итальянец Синнер станет соперником Медведева в четвертьфинале турнира в Вене

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Аргентины Франсиско Черундоло во 2-ом круге турнира в Вене — 7:5, 6:3.

В четвертьфинале турнира итальянец сыграет с российским теннисистом, 4-й ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 6) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:5, 6:3

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