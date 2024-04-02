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Сегодня, 10:26

Синнер поделился ожиданиями от грунтового сезона

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер считает, что может столкнуться с проблемами во время грунтового сезона.

«Сейчас приближается грунтовый сезон, где у меня обычно не все складывается. Так что посмотрим, что я смогу сделать в этом году. У меня не так много времени на адаптацию. Думаю, мы начнем тренироваться в четверг. Конечно, главная цель — «Ролан Гаррос», но я стараюсь идти к этому турниру медленными шагами. Постараюсь сыграть на нем как можно лучше. Но прежде я поеду в Рим, для меня это очень важный турнир. Выступать перед домашней публикой — это всегда потрясающе», — заявил Синнер.

31 марта Синнер стал победителем турнира в Майами, обыграв в финале представителя Болгарии Григора Димитрова. В обновленном рейтинге АТР 22-летний итальянский теннисист поднялся на вторую строчку, обойдя испанца Карлоса Алькараса.

Первый грунтовый турнир стартовал 1 апреля. Открытый чемпионат Франции-2024 пройдет с 20 мая по 9 июня.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/usually-i-struggle-on-clay-jannik-sinner-admits-dominance-might-end-sets-sights-on-roland-garros
Теннис
Янник Синнер
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