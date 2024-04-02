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Сегодня, 11:33

Синнер: «Быть вторым в рейтинге — потрясающее чувство»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями оттого, что стал второй ракеткой мира.

«Быть второй ракеткой мира для меня очень многое значит. Но еще важнее мое хорошее выступление, особенно в полуфинале и финале [турнира в Майами]. Быть вторым в рейтинге — потрясающее чувство. Я никогда не думал, что дойду до этого момента. Я из самой обычной семьи. Мой папа до сих пор работает, как и моя мама», — заявил Синнер.

31 марта Синнер стал победителем турнира в Майами, обыграв в финале представителя Болгарии Григора Димитрова. В обновленном рейтинге АТР 22-летний итальянский теннисист поднялся на вторую строчку, обойдя испанца Карлоса Алькараса.

В этом году Синнер также выиграл Открытый чемпионат Австралии и стал чемпионом турнира в Роттердаме.

Источник: https://www.ansa.it/english/news/sports/2024/04/02/tennis-humble-sinner-surprised-to-be-world-no.-2_737d00ec-134b-4aea-9837-711842f41628.html
Теннис
Янник Синнер
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