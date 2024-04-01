Котов вышел во второй круг турнира в Марокко
Россиянин Павел Котов победил марокканца Эллиота Беншетри в первом круге грунтового турнира серии ATP 250 в Марракеше (Марокко) — 7:5, 6:3.
Матч длился 1 час 50 минут. Котов за игру сделал 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов.
Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча Абдулла Шелбайх (Иордания, WC) — Флавио Коболли (Италия, 8).
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Павел Котов (Россия) — Эллиот Беншетри (Марокко, WC) — 7:5, 6:3
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