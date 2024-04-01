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Сегодня, 20:01

Котов вышел во второй круг турнира в Марокко

Руслан Минаев
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Россиянин Павел Котов победил марокканца Эллиота Беншетри в первом круге грунтового турнира серии ATP 250 в Марракеше (Марокко) — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 50 минут. Котов за игру сделал 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча Абдулла Шелбайх (Иордания, WC) — Флавио Коболли (Италия, 8).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия) — Эллиот Беншетри (Марокко, WC) — 7:5, 6:3

Теннис
Павел Котов
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