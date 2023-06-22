Синнер обыграл Сонего во втором круге турнира в Галле

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP 500 в Галле.

Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минут.

9-я ракетка мира Синнер 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету 39-й ракетки мира Сонего 8 эйсов, 1 двойная, у него не было ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира 21-летний Синнер сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 4) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4