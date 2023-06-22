Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:28

Медведев: «Федерер и Джокович могут показаться инопланетянами, когда играют на травяном покрытии»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался о способностях серба Новака Джоковича и завершившего карьеру швейцарского теннисиста Роджера Федерера завоевывать титулы на травяном покрытии.

«Мне очень трудно играть на траве. На самом деле можно провести идеальный матч и проиграть его на двух тай-брейках, поэтому для меня это немного странно. Когда видишь лучших игроков, таких как Роджер и Новак, они могут показаться инопланетянами, но ты пытаешься понять то, как у них получается иметь так много титулов на этом покрытии, где иногда сложно победить кого-либо. Это просто потрясающе, и я стараюсь наблюдать за ними», — приводит Tennis365 слова Медведева.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле. В 1/4 финала он встретится с Роберто Баутиста-Агутом из Испании. Матч между россиянином и испанцем пройдет 23 июня.

Источник: https://www.newsnow.co.uk/h/Sport/Tennis?type=ln
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Роджер Федерер
0
Читайте также
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Тарпищев отметил, что для Медведева подготовка к Уимблдону важнее турнира в Галле
Медведеву помогли аплодисменты. Россиянин с огромным трудом вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Ольховский считает, что матч с Джере был не самым удачным для Медведева
Ольховский оценил шансы Медведева и Рублева на выход в 1/4 финала турнира в Галле
«Он умный, а вокруг идиоты, или ему не хватает денег?» За что ненавидят Джоковича?
Медведев напугал, но избежал травмы. Россиянин одержал первую победу в сезоне на траве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Не понимаю, как на траве игроки принимают близко к задней линии»
Новости
RSS RSS
Все новости