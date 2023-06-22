Медведев: «Федерер и Джокович могут показаться инопланетянами, когда играют на травяном покрытии»

Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался о способностях серба Новака Джоковича и завершившего карьеру швейцарского теннисиста Роджера Федерера завоевывать титулы на травяном покрытии.

«Мне очень трудно играть на траве. На самом деле можно провести идеальный матч и проиграть его на двух тай-брейках, поэтому для меня это немного странно. Когда видишь лучших игроков, таких как Роджер и Новак, они могут показаться инопланетянами, но ты пытаешься понять то, как у них получается иметь так много титулов на этом покрытии, где иногда сложно победить кого-либо. Это просто потрясающе, и я стараюсь наблюдать за ними», — приводит Tennis365 слова Медведева.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле. В 1/4 финала он встретится с Роберто Баутиста-Агутом из Испании. Матч между россиянином и испанцем пройдет 23 июня.