Симон пробился во второй раунд турнира в Штутгарте

Французский теннисист Жиль Симон вышел во второй круг турнира в Штутгарте.
В матче первого раунда он победил немца Петера Гойовчика - 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
В другом матче дня француз Пьер-Юг Эрбер обыграл австралийца Мэттью Эбдена - 6:4, 7:5.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP Mercedes Cup
Призовой фонд 679 015 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Жиль Симон (Франция) - Петер Гойовчик (Германия) - 4:6, 6:2, 6:3
Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:4, 7:5
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