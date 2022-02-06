Шварцман уступил 144-й ракетке мира в полуфинале турнира в Кордобе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман в полуфинале турнира в Кордобе уступил чилийцу Алехандро Табило со счетом 3:6, 6:7 (6:8).

Встреча продолжалась 2 часа. Аргентинец сделал 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 11. У 144-й ракетки мира 7 подач навылет, 5 ошибок на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

В финале Табило встретится с победителем матча Альберт Рамос (Испания) — Хуан Лондеро (Аргентина).

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 430 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 6:7 (6:8)