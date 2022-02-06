Шварцман уступил 144-й ракетке мира в полуфинале турнира в Кордобе
Аргентинский теннисист Диего Шварцман в полуфинале турнира в Кордобе уступил чилийцу Алехандро Табило со счетом 3:6, 6:7 (6:8).
Встреча продолжалась 2 часа. Аргентинец сделал 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 11. У 144-й ракетки мира 7 подач навылет, 5 ошибок на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.
В финале Табило встретится с победителем матча Альберт Рамос (Испания) — Хуан Лондеро (Аргентина).
Кордоба (Аргентина)
Турнир ATP Cordoba Open
Призовой фонд 430 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Алехандро Табило (Чили) — 3:6, 6:7 (6:8)
Новости