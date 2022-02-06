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Сегодня, 18:39

Бублик победил Зверева и стал чемпионом турнира в Монпелье

Иван Шитик
Корреспондент

Казахстанский теннисист Александр Бублик в финале соревнований Open Sud de France одолел немца Александра Зверева — 6:4, 6:3.

За 1 час 10 минут матча Бублик сделал восемь эйсов и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Зверев четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки.

Титул турнира в Монпелье стал для Бублика первым в карьере.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 427 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Бублик (Казахстан, 6) — Александр Зверев (Германия, 1, WC) — 6:4, 6:3

Александр Бублик
Александр Зверев (теннис)
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