Бублик победил Зверева и стал чемпионом турнира в Монпелье

Казахстанский теннисист Александр Бублик в финале соревнований Open Sud de France одолел немца Александра Зверева — 6:4, 6:3.

За 1 час 10 минут матча Бублик сделал восемь эйсов и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Зверев четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки.

Титул турнира в Монпелье стал для Бублика первым в карьере.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 427 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Бублик (Казахстан, 6) — Александр Зверев (Германия, 1, WC) — 6:4, 6:3