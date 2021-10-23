Шварцман обыграл Бруксби и вышел в финал турнира в Антверпене
20:41
Аргентинский теннисист Диего Шварцман победил американца Дженсона Бруксби (6:4, 6:0) в полуфинале турнира АТР в Антверпене.
В финале его соперником станет итальянец Янник Синнер.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 584 125 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Диего Шварцман (Аргентина, 2) — Дженсон Бруксби (США, Q) — 6:4, 6:0
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