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Шварцман обыграл Бруксби и вышел в финал турнира в Антверпене

20:41

Аргентинский теннисист Диего Шварцман победил американца Дженсона Бруксби (6:4, 6:0) в полуфинале турнира АТР в Антверпене.

В финале его соперником станет итальянец Янник Синнер.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 584 125 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Диего Шварцман (Аргентина, 2) — Дженсон Бруксби (США, Q) — 6:4, 6:0

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Евгений Петров все материалы автора
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