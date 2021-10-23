Карацев обыграл Хачанова в полуфинале Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финал турнира ВТБ Кубок Кремля в Москве. В полуфинале он победил соотечественника Карена Хачанова — 7:6 (9:7), 6:1. Поединок продлился 1 час 40 минут.

В финале Карацев сыграет с хорватом Марином Чиличем, который победил литовца Ричардаса Беранкиса — 6:3, 6:4.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Аслан Карацев (Россия, 2) - Карен Хачанов (Россия, 3) - 7:6 (9:7), 6:1