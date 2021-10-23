Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Карацев обыграл Хачанова в полуфинале Кубка Кремля

20:39
Теги:

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финал турнира ВТБ Кубок Кремля в Москве. В полуфинале он победил соотечественника Карена Хачанова — 7:6 (9:7), 6:1. Поединок продлился 1 час 40 минут.

В финале Карацев сыграет с хорватом Марином Чиличем, который победил литовца Ричардаса Беранкиса — 6:3, 6:4.

Москва (Россия) 

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 779 515 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Аслан Карацев (Россия, 2) - Карен Хачанов (Россия, 3) - 7:6 (9:7), 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
3
12