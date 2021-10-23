У Хачанова возникли проблемы с французской визой

Серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов на пресс-конференции после поражения в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» от Аслана Карацева рассказал, что у него появились проблемы с визой во Францию.

Ранее, 23 октября, 25-летний Хачанов проиграл Аслану Карацеву в 1/2 турнира (6:7 (7:9), 1:6).

— Пока играю в этом турнире, сетку не смотрю. В Питер планировал ехать завтра, но случилась одна проблема с визой, чтобы попасть в Париж. Она у меня заканчивается, мне ее не так поставили. Может, придется остаться до понедельника, чтобы сделать ее в ускоренном варианте. Иначе придется закончить сезон в Питере. В понедельник днем, наверное, поеду, если все получится.