Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:00

Шевченко взял один гейм у Де Минаура в матче второго круга турнира в Барселоне

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Александр Шевченко во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне проиграл Алексу Де Минауру из Австралии.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты.

98-я ракетка мира Шевченко ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету 19-й ракетки мира Де Минаура ни одного эйса, 1 двойная и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В 1/8 финала Де Минаур сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Александр Шевченко (Россия) — 6:1, 6:0

Йосихито Нисиока (Япония, 16) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:1, 7:5

Теннис
Александр Шевченко
2
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы
«РВ»: в зоне СВО погиб экс-депутат Верховной рады Олег Барна
WP рассказала о недовольстве Гутерриша несогласованной с Киевом церемонией награждения
Историк объяснил решение Никиты Хрущева передать Крым Украине
Курс Финляндии на антироссийские санкции назвали недальновидным
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаповалов вышел в 1/8 финала турнира в Барселоне
Новости
RSS RSS
Все новости