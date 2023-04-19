Шевченко взял один гейм у Де Минаура в матче второго круга турнира в Барселоне

Российский теннисист Александр Шевченко во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне проиграл Алексу Де Минауру из Австралии.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты.

98-я ракетка мира Шевченко ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету 19-й ракетки мира Де Минаура ни одного эйса, 1 двойная и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В 1/8 финала Де Минаур сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Александр Шевченко (Россия) — 6:1, 6:0

Йосихито Нисиока (Япония, 16) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:1, 7:5