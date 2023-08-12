Шевченко вышел в финал квалификации «мастерса» в Цинциннати

Россиянин Александр Шевченко обыграл венгра Мартона Фучовича в полуфинале квалификации «мастерса» в Цинциннати — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 46 минут.

Шевченко сделал за игру 1 эйс, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. У Фучовича — 2 эйса, 9 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

За выход в основную сетку турнира ATP-1000 Шевченко встретится с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Маркос Гирон (США).