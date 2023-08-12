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Сегодня, 21:35

Шевченко вышел в финал квалификации «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
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Россиянин Александр Шевченко обыграл венгра Мартона Фучовича в полуфинале квалификации «мастерса» в Цинциннати — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 46 минут.

Шевченко сделал за игру 1 эйс, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. У Фучовича — 2 эйса, 9 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

За выход в основную сетку турнира ATP-1000 Шевченко встретится с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Маркос Гирон (США).

Теннис
Александр Шевченко
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