Алькарас рассказал, насколько большую роль в его успехе сыграл Хуан Карлос Ферреро

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о работе с тренером Хуаном Карлосом Ферреро. Он отметил, что специалист стал для него вторым отцом.

«Он был моим наставником. Все, что я сделал, это благодаря ему. Я многому у него научился не только с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения личной жизни. Ферреро — мой второй отец, поэтому он очень важный для меня человек. Я научился у него тому, как справляться со многими трудными моментами. То, какой личностью и игроком я являюсь сейчас, — это все благодаря ему», — цитирует Tennis World слова Алькараса.

Алькарас начал работать с Ферреро в 2019 году. Также специалист с июля 2017-го по февраль 2018-го тренировал немецкого теннисиста Александра Зверева.

На данный момент 20-летний испанец является первой ракеткой мира. На его счету 2 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и 12 побед на турнирах ATP.