Шевченко проиграл Варильясу в 1/8 финала турнира в Антверпене
Российский теннисист Александр Шевченко проиграл перуанцу Хуану Варильясу во втором круге турнира в Антверпене — 6:3, 3:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 48 минут.
Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Варильяса один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
В следующем круге Варильяс сыграет с победителем матча Артур Филс (Франция, 4) — Марк Лаял (Эстония, WC).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуан Пабло Варильяс (Перу, 8) — Александр Шевченко (Россия) — 3:6, 6:3, 6:2
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