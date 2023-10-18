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Сегодня, 17:45

Котов обыграл Сонего во втором круге турнира в Стокгольме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Павел Котов.
Фото AFP

Российский теннисист Павел Котов одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира в Стокгольме — 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 49 минут.

Котов не сделал ни одного эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Сонего 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина станет Таллон Грикспур (Нидерланды, 3).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия, Q) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:5

Теннис
Павел Котов
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