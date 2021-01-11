Шарди и Бублик сыграют в полуфинале турнира в Анталье

Француз Жереми Шарди встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом в 1/2 финала турнира в турецкой Анталье.

Шарди на тай-брейке в третьем сете выбил из борьбы немца Яна-Леннарда Штруффа — 4:6, 6:2, 7:6 (10:8), а Бублик в двух сетах разобрался с итальянцем Маттео Берреттини — 7:6 (8:6), 6:4.

Вторую полуфинальную пару составят бельгиец Давид Гоффен и победитель в паре Николос Басилашвили (Грузия) — Алекс де Минаур (Австралия).

Анталья (Турция)

Турнир ATP Antalya Open

Призовой фонд 300 000 евро

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жереми Шарди (Франция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) — 4:6, 6:2, 7:6 (10:8)

Александр Бублик (Казахстан, 8) — Маттео Берреттини (Италия, 1) — 7:6 (8:6), 6:4