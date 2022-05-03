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Сегодня, 00:25

Шаповалов во втором круге турнира в Мадриде встретится с Марреем

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский теннисист Денис Шаповалов в первом круге турнира в Мадриде обыграл француза Уго Умбера со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Канадец сделал 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал один брейк пойнт.

Во втором круге Шаповалов встретится с британцем Энди Марреем.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада, 14) — Уго Умбер (Франция, LL) — 7:6 (7:1), 6:3

Денис Шаповалов
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