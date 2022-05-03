Шаповалов во втором круге турнира в Мадриде встретится с Марреем
Канадский теннисист Денис Шаповалов в первом круге турнира в Мадриде обыграл француза Уго Умбера со счетом 7:6 (7:1), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Канадец сделал 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал один брейк пойнт.
Во втором круге Шаповалов встретится с британцем Энди Марреем.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Денис Шаповалов (Канада, 14) — Уго Умбер (Франция, LL) — 7:6 (7:1), 6:3
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