Энди Маррей победил Доминика Тима в первом круге турнира в Мадриде
Энди Маррей из Великобритании одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в первом круге теннисного турнира в Мадриде — 6:3, 6:4.
За 1 час 42 минуты матча Энди девять раз подал навылет, дважды ошибся при подаче и сделал два брейка. Доминик выполнил три эйса и две двойные ошибки, не реализовав ни одного брейк-пойнта.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:4
Григор Димитров (Болгария) — Максим Кресси (США, Q) — 6:2, 7:6 (7:4)
Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Квон Сун Ву (Корея, Q) — 7:5, 7:5
Диего Шварцман (Аргентина, 13) — Бенуа Пэр (Франция, Q) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:1
Душан Лайович (Сербия, Q) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3, 4:6, 6:4