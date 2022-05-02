Энди Маррей победил Доминика Тима в первом круге турнира в Мадриде

Энди Маррей из Великобритании одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в первом круге теннисного турнира в Мадриде — 6:3, 6:4.

За 1 час 42 минуты матча Энди девять раз подал навылет, дважды ошибся при подаче и сделал два брейка. Доминик выполнил три эйса и две двойные ошибки, не реализовав ни одного брейк-пойнта.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:4

Григор Димитров (Болгария) — Максим Кресси (США, Q) — 6:2, 7:6 (7:4)

Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — Квон Сун Ву (Корея, Q) — 7:5, 7:5

Диего Шварцман (Аргентина, 13) — Бенуа Пэр (Франция, Q) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:1

Душан Лайович (Сербия, Q) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3, 4:6, 6:4