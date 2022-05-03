Хачанов в двух сетах проиграл 174-й ракетке мира в первом круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Мадриде уступил французу Люке Пую со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Россиянин сделал 5 эйсов и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 7 возможных. У француза один эйс и одна ошибка на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором раунде 174-я ракетка мира встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Пуй (Франция, WC) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:4