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Сегодня, 01:57

Хачанов в двух сетах проиграл 174-й ракетке мира в первом круге турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Мадриде уступил французу Люке Пую со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Россиянин сделал 5 эйсов и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 7 возможных. У француза один эйс и одна ошибка на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором раунде 174-я ракетка мира встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Пуй (Франция, WC) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:4

Карен Хачанов
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