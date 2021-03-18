Шаповалов прошел в полуфинал турнира в Дубае
15:49
Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл француза Жереми Шарди в четвертьфинале турнира ATP в Дубае — 7:5, 6:4.
В полуфинале Шаповалов встретится с победителем пары Ллойд Харрис — Кей Нисикори.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада, 3) — Жереми Шарди (Франция) — 7:5, 6:4
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