Теннис
ATP
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Рейтинг
Новости   //    Теннис   //    ATP

Шаповалов прошел в полуфинал турнира в Дубае

15:49
Теги:

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл француза Жереми Шарди в четвертьфинале турнира ATP в Дубае — 7:5, 6:4.

В полуфинале Шаповалов встретится с победителем пары Ллойд Харрис — Кей Нисикори.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 3) — Жереми Шарди (Франция) — 7:5, 6:4

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...