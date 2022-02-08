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Сегодня, 19:05

Шаповалов проиграл Легечке в первом раунде турнира в Роттердаме

Евгений Петров
Корреспондент

Чешский теннисист Иржи Легечка победил канадца Дениса Шаповалова (6:4, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).

Матч продолжался один час и 31 минуту. Следующим соперником чеха станет победитель пары Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Иржи Легечка (Чехия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 5) — 6:4, 6:4

Денис Шаповалов
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