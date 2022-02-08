Шаповалов проиграл Легечке в первом раунде турнира в Роттердаме
Чешский теннисист Иржи Легечка победил канадца Дениса Шаповалова (6:4, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).
Матч продолжался один час и 31 минуту. Следующим соперником чеха станет победитель пары Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Иржи Легечка (Чехия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 5) — 6:4, 6:4
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