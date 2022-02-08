Потапова проиграла Саккари в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

Греческая теннисистка Мария Саккари победила россиянку Анастасию Потапову (6:4, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался один час и 44 минуты. Саккари сделала четыре эйса при пяти двойных ошибках и четырех использованных брейк-пойнтах. У Потаповой два эйса, четыре двойные и три успешных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Саккари станет еще одна россиянка Екатерина Александрова.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:4